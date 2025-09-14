İsrail Gazze'de Tarihi Eserleri Bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tarihi eserlerin bulunduğu bir binanın yakınında bulunan yerleşim yerlerini bombaladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentinde 783, 784, 785, 786 ve 787 numaralı yerleşim bloklarını kapsayacak yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

Adraee, Gazze kentinin batısında yer alan bölgedeki bloklar arasında özellikle "Kevser Kulesi" isimli çok katlı bina ve çevresindeki çadırların bombalanacağını belirtti.

Adraee'nin paylaşımından kısa bir süre sonra saldırı uyarısı yapılan bölgeler İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Haaretz gazetesi, bombalanan bölgenin 400 metre yakınında tarihi eserlerin bulunduğu bir binanın yer aldığını belirtti.

Gazetenin haberinde, ordunun 10 Eylül Çarşamba günü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin er-Rimal Mahallesi'nde çok sayıda tarihi eserin bulunduğu binaya saldırı tehdidinde bulunduğu hatırlatıldı.

Haberde, 10 kattan oluşan binanın bodrum katının yıllardan beri "Fransız İncil ve Arkeoloji Enstitüsünün" deposu olarak kullanıldığı ve binada binlerce tarihi eserin olduğu belirtildi.

Fransa, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Kudüs Latin Patrikhanesi'nin çarşamba gününden bu yana İsrail'in saldırıyı ertelemesi için girişimlerde bulunduğuna işaret edilen haberde, binadaki önemli bazı eserlerin Gazze kentindeki bir kiliseye taşındığı ve söz konusu kilisenin İsrail saldırılarına maruz kalmayacağının umut edildiğine dikkat çekildi.

Son iki gün boyunca arkeologların binadaki en önemli tarihi eserleri kurtarmaya çalıştığı öne sürülen haberde, binada kalan tarihi eserlerinin yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bombalanan bölgede yer alan tarihi eserlerin bulunduğu binanın doğrudan saldırılara maruz kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor.