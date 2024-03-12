İsrail, Gazze'de Yardım Bekleyen Filistinlilere Saldırdı: 7 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Yardım Bekleyen Filistinlilere Saldırdı: 7 Ölü, 20 Yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 7 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Saldırı sonucunda yardım bekleyenler arasında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. İsrail'in Gazze'yi işgalinden bu yana binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı tahrip edildi.

12.03.2024 09:15  Güncelleme: 09:18
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 7 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef aldığını söyledi.

Basal, saldırıda yardım bekleyenler arasında ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da İsrail'in 158 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de Kuveyt Kavşağı yakınında yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırıda 7 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı, yaralıların Şifa Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının, güneydeki Refah kentinin Es-Suudi Mahallesinde bir evi bombaladığı ve yaralananların olduğu aktarıldı.

Ayrıca İsrail'in Han Yunus şehrinin Abasan el-Kebira ve Huzaa bölgelerine de topçu atışı gerçekleştirdiği, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 426 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de Yardım Bekleyen Filistinlilere Saldırdı: 7 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika

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