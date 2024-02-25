İsrail, Gazze\'de Yardım Tırlarını Bekleyen Filistinlilere Saldırdı

İsrail ordusu, Gazze kentinde, güneyden gelen yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alarak en az 10 kişiyi öldürdü, 15'ini de yaraladı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan sahildeki Reşid Caddesi üzerinde, Nablusi Kavşağı ile 10. Cadde arasındaki noktada insani yardım tırlarını bekleyen on binlerce Filistinlinin İsrail güçlerince hedef alındığı belirtildi.
İsrail ordusunun İHA'larla ateş açması ve obüslerle bombalaması neticesinde açlık ve susuzluğun yaşandığı Gazze'de, güneyden gelen yardımları bekleyen Filistinlilerden en az 10'unun öldürüldüğü, 15'inin de yaralandığı ifade edildi.
Hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin, Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi.
İsrail savaş uçakları Zeytun Mahallesi'nde bir evi bombaladı
İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesinde "ez-Zered" ailesine ait 3 katlı bir evi bombaladığı belirtildi.
İsrail güçlerinin bombardımanında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının da yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusunun, hiçbir uyarıda bulunmadan binayı bombalayarak yerle bir ettiği ve tüm aile bireylerinin evde bulunması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ne İsrail ordusunun obüslerle saldırılarını sürdürmesi nedeniyle sağlık ekiplerinin tüm ölü ve yaralılara ulaşamadığı ve İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının bölgede hareket eden her şeye ateş açtığı kaydedildi.
Zeytun Mahallesi'ndeki çok sayıda evin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındığı, ölü ve yaralılar bulunmasına rağmen sağlık ekiplerinin hatta bölgedeki sivillerin bile ölü ve yaralılara ulaşamadığı vurgulandı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve ardından 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Gazze'de Yardım Tırlarını Bekleyen Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika
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