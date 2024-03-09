İsrail, Gazze'de yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında ölen ve yaralananlar oldu. İsrail insansız hava araçlarından açılan ateş sonucu ölenlerin cenazeleri ve yaralananlar Şifa Hastanesine getirildi. Olayda birçok kişi ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırıldı ve tedavileri için gerekli tıbbi müdahale imkanlarının olmadığı belirtildi. Daha önceki saldırılarda ise 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve 786 kişi yaralanmıştı.

09.03.2024 15:55  Güncelleme: 15:58
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı ve batısındaki Nabulsi Kavşağı'nda yardım tırlarını bekleyen yüzlerce Filistinliye İsrail insansız hava araçlarından ateş açıldı.

Saldırıda ölenlerin cenazeleri ve yaralananlar Şifa Hastanesine getirildi.

Birçoğu ağır yaralı olarak hastaneye getirilenlerin tedavileri için gerekli tıbbi müdahale imkanlarının olmadığı kaydedildi.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, daha önce 29 Şubat'ta ve 2 Mart'ta yine yardım malzemesi bekleyen Filistinlere ateş açmış ve saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve 786 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı - Son Dakika

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