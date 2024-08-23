İsrail, Gazze'de yeni saldırılar başlatacak - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de yeni saldırılar başlatacak

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki farklı bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi. İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle Filistinlilerin zorunlu göç çilesi bitmiyor.

23.08.2024 22:46
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki farklı bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, yerinden edilen Filistinlilere karşı zorunlu göçü silah olarak kullanmaya devam ediyor.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Megazi bölgesindeki bazı kısımlar, Selahaddin Caddesi'ndeki bazı sokaklar ile Gazze Şeridi'nin ortası kesiminde yer alan Faruk ve Emel bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulundu.

Gazze'nin kuzey kesiminde yer alan Es-Salatin, el-Atatira, es-Seyfa ve el-Kerame'de bazı bölgelere saldırı düzenleneceği belirtilerek söz konusu yerlerin boşaltılması istenildi.

Ordu "tahliye" kararının alınmasının nedenlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atarak, söz konusu bölgelerde yaşayanların "güvenli bölge" olduğunu öne sürerek "Gazze'nin batı kısmına sığınmaları" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, sonuncusu dün akşam olmak üzere, Gazze'de son bir hafta içinde "güvenli" olduğu iddia edilen bölgenin bazı kısımları dahil olmak üzere 5 ayrı sözde "tahliye emri" yayımladı.

İsrail ordusu, saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle Filistinlilerin zorunlu göç çilesi bitmiyor.

Saldırılardan kaçmak için oradan oraya savrulan Filistinliler, güvenli yerin olmadığı Gazze'de nereye gideceklerini şaşırmış durumda.

Zira, İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerleri daha sonra boşaltılmasını istiyor hatta buralara da saldırılar düzenliyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de yeni saldırılar başlatacak - Son Dakika

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