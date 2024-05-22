İsrail, Gazze\'deki El-Avde Hastanesi\'ni kuşatmayı sürdürüyor

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İsrail ordusu, dördüncü gününde de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde bulunan El-Avde Hastanesi'ni kuşatmayı sürdürüyor.

AA'ya konuşan Avde Hastanesi Müdürü Muhammed Saliha, İsrail askerlerinin sağlık personelinin giriş çıkışını engellediğini belirtti.

Saliha, İsrail güçlerinin, Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki El-Avde Hastanesi'ni üst üste dördüncü gününde kuşattığını ifade ederek, "İsrail ordusunun ambulansların yaralıları hastanesine taşımasını engellediğine" dikkati çekerek, "Hareket eden herkes vurulduğu için kimse hastaneye giremez veya çıkamaz." dedi.

Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki El-Avde Hastanesi'nin İsrail ordusunca kuşatılması ve hizmet dışı bırakılmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren hastane kalmamıştı.

İsrail ordusu pazartesi günü, topçu atışlarıyla El-Avde Hastanesi'nin üst katını hedef almıştı.

Hastane yönetimi, İsrail ordusunun hastaneye uyguladığı kuşatma nedeniyle sağlık personelinin hasta ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunamadığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, 10 gün önce hala yüzbinlerce Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve çevre bölgelere yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak yeni bir kara saldırısı başlatmış, birçok bölge ve mahallenin boşaltılmasını istemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.