İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorluyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorluyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinlileri göçe zorlamayı sürdürüyor. İsrail, zorunlu göçü sistematik silah olarak kullanarak Filistinlileri hedef alıyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

13.08.2024 21:49
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İsrail ordusu, yeni bir "tahliye kararı" yayımlayarak saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinlileri göçe zorlamayı sürdürüyor.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana bomba yağdıran İsrail, zorunlu göçü sistematik silah olarak kullanmaya devam ediyor.

Bölge halkını "tahliye kararları" maskesiyle aylardır oradan oraya süren İsrail ordusu, Filistinlileri "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği bölgelerde toplayarak hedef alıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından paylaştığı haritada Filistinlilerden Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Beni Suheyla ve Mahatta bölgelerindeki bazı yerleri boşaltmalarını istedi.

Adraee'nin yayımladığı haritanın ardından bölgedeki Filistinliler akşam saatlerinde bir kez daha göçe zorlandı.

Bölgeden Tel Aviv'e roket atıldığını iddia eden Adraee, İsrail ordusunun Beni Suheyla ve Mahatta'taki bazı yerlere saldırı düzenleyeceğini belirtti.

İsrail ordu sözcüsü, bölgedeki Filistinlilerden "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi'ye gitmelerini istedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu 7 Ekim 2023'ten bu yana ayda bir kez göçe zorlandı.

BM, İsrail ordusunun Gazze'deki bölgelerin yüzde 84'nün boşaltılmasını istediğini belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorluyor - Son Dakika

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