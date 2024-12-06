İsrail, Gazze'deki Hastaneyi Kuşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze'deki Hastaneyi Kuşattı

İsrail ordusu, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'ni muhasara altına aldı, sağlık durumu tehlikede.

06.12.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askeri araçları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresinde ilerleyerek hastaneyi tamamen muhasara altına aldı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun yoğun ateş desteği altında Kemal Advan Hastanesi çevresine ilerlediğini ve hastaneyi dört bir taraftan kuşatma altına aldığını bildirdi.

Tanıklar, hastane çevresinden silah ve topçu mermisi seslerinin duyulduğunu aktardı.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun ekim ayının başından bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde oksijen istasyonunun tamamen durduğunu, hasta ve yaralıların hayatının tehdit altında olduğunu duyurmuştu.

Kaynaklar, İsrail dronlarının, hastane çevresine yoğun ateş açtığını, saldırılar nedeniyle istasyonun onarımının mümkün olmadığını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 3 Aralık'ta "Quadcopter" tipi dronlarla hastanenin avlusunu bombalaması sonucu sağlık personelinden 3 kişi yaralanmıştı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, saldırı üzerine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gün içerisinde hastaneyi 5 kez bombaladığını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra uygulanan sıkı kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, gerekli sağlık malzemelerinin olmaması ve hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının felaket seviyeye ulaştığı kaydediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Hastane, Güncel, İsrail, Sağlık, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Hastaneyi Kuşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:18:11. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'deki Hastaneyi Kuşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.