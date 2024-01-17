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İsrail, Gazze'deki İsrailli Esirlere İlaç Dağıtımına Başlıyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki İsrailli Esirlere İlaç Dağıtımına Başlıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilaç dağıtımının çarşamba gününden itibaren başlayacağını duyurdu. İlaçların transfer süreci, Mossad Şefi David Barnea'nın İsrailli esirlere ilaç temin edilmesi konusunda Katar ile anlaşmasının ardından gerçekleşecek. Katar Hava Kuvvetlerine ait iki uçak, kaçırılanların tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda İsrail'de hazırlanan listeye göre Fransa'dan satın alınan ilaçları taşımak üzere Mısır'a doğru havalanacak. Uçaklar Mısır'a ulaştığında Katar temsilcileri ilaçları Gazze Şeridi'ne, oradan da nihai varış noktasına taşıyacak. Katar ile Hamas arasında, Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

İsrail, Gazze\'deki İsrailli Esirlere İlaç Dağıtımına Başlıyor
17.01.2024 - 00:43,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilaç dağıtımının çarşamba gününden itibaren başlayacağını duyurdu.

Netanyahu'nun ofisinin X hesabından, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İlaçların transfer süreci, Mossad Şefi David Barnea'nın İsrailli esirlere ilaç temin edilmesi konusunda Katar ile anlaşmasının ardından gerçekleşecek." ifadesi yer aldı.

"Çarşamba, Katar Hava Kuvvetlerine ait iki uçak, kaçırılanların tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda İsrail'de hazırlanan listeye göre Fransa'dan satın alınan ilaçları taşımak üzere Mısır'a doğru havalanacak." bilgisine yer verilen açıklamada, uçaklar Mısır'a ulaştığında Katar temsilcilerinin ilaçları Gazze Şeridi'ne, oradan da nihai varış noktasına taşıyacağı belirtildi.

Katar dün, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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