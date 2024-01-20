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İsrail, Gazze'deki İsrailli Esirlerin Fotoğraflarını Broşürlerle Arıyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki İsrailli Esirlerin Fotoğraflarını Broşürlerle Arıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne savaş uçaklarından, esir alınan İsraillilerin fotoğraflarının yer aldığı broşürler atarak, bu kişileri gören Filistinlilere haber vermeleri çağrısında bulundu. Broşürlerde, iletişim için bir telefon numarası ile internet adresi de yer aldı.

İsrail, Gazze\'deki İsrailli Esirlerin Fotoğraflarını Broşürlerle Arıyor
20.01.2024 - 15:31,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne savaş uçaklarından, esir alınan İsraillilerin fotoğraflarının yer aldığı broşürler atarak, bu kişileri gören Filistinlilere haber vermeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine savaş uçaklarından Filistinli direniş gruplarının elindeki 69 İsrailli esirin fotoğraf ve isimlerinin bulunduğu broşürler bıraktı.

"Eve dönmek ister misin? Bunlardan birini tespit edersen lütfen ihbar et!" ifadesinin yazılı olduğu broşürlerde, iletişim için bir telefon numarası ile internet adresi de yer aldı.

Gazze Şeridi'de broşür atma yöntemine daha önce birçok kez başvuran İsrail ordusu, ilk kez İsrailli esirlerin fotoğraflarının yer aldığı broşürleri attı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 762 Filistinli öldürüldü, 62 bin 108 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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