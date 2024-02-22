İsrail, Gazze'deki mahallelerin yönetimini Hamas yerine Filistinli sivillere devretmeyi planlıyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki mahallelerin yönetimini Hamas yerine Filistinli sivillere devretmeyi planlıyor

İsrail, Gazze\'deki mahallelerin yönetimini Hamas yerine Filistinli sivillere devretmeyi planlıyor

İbranice yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki mahallelerin yönetimini Hamas hareketi yerine Filistinli sivillere devredecek bir pilot plan başlatmaya çalıştığını duyurdu. İsrail ordusu, bu planın uygulanabilmesi için Gazze şehrinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesini silahlı kişilerden temizlemeye başladı. İsrail, bu planla Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a alternatif oluşturmayı hedefliyor ancak bölgenin güvenliği ve Hamas'ın müdahalesi gibi zorluklarla karşılaşması bekleniyor. Ayrıca pilot plan kapsamında Gazze Şeridi'ndeki okullarda okutulan eğitim kitaplarının içeriğinin değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

22.02.2024 21:25
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İbranice yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki mahallelerin yönetimini Hamas hareketi yerine Filistinli sivillere devredecek bir pilot plan başlatmaya çalıştığını duyurdu.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun, İsrail'in Hamas yerine mahallenin yönetimini Gazzeli sivillerin devralacağı bir pilot plan uygulayabilmesi için Gazze şehrinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesini silahlı kişilerden temizlemeye başladığı ifade edildi.

İsrail'in, bu yerel tarafların insani yardım almasını ve bunu halka dağıtmasını sağlayarak Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a alternatif oluşturmayı hedeflediği kaydedilen haberde, ancak asıl zorluğun bölgenin güvenliğinin sağlanması ve Hamas'ın müdahalesinin engellenmesi olduğu dile getirildi.

Haberde, İsrail'in saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerinden yerlerinden edilerek güneye gidenlerin henüz evlerine geri dönemediği ve pilot planın kuzeyde kalan sakinlere uygulanacağı ifade edildi.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre ayrıca pilot plan kapsamında Gazze Şeridi'ndeki okullarda okutulan, İsrail nefretini ve Yahudi düşmanlığını körükleyen eğitim kitaplarının içeriğinin tamamen değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki mahallelerin yönetimini Hamas yerine Filistinli sivillere devretmeyi planlıyor - Son Dakika

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