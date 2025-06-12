İsrail, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne Tahliye Emri Verdi

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin bulunduğu bölgeye dönük tahliye emri çıkararak hastaneyi hizmet dışı bırakmaya çalıştığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nasır Hastanesi ve çevresini kapsayan bölge için tahliye emri vermesinin hem hastalar hem de siviller arasında paniğe yol açtığı ifade edildi.

Ordunun, çevredeki yerleşim alanlarını hedef alarak ve sakinlerini göçe zorlayarak hastaneyi hizmet dışı bırakma çalışmasına hız verdiği kaydedildi.

Nasır Hastanesinin, Gazze'nin güneyinde diyaliz, yoğun bakım ve yenidoğan üniteleri ile ameliyathanelerin bulunduğu tek hastane olduğuna işaret edilen açıklamada, hastanenin hizmet dışı kalmasının, yüzlerce hastanın ölmesi ve insani bir felaket yaşanması anlamına geleceği vurgulandı.

Gazze'nin kuzeyini hastanesiz bırakan İsrail'in aynı sistematik plan doğrultusunda güneydeki sağlık sistemini de çökertmeye çalıştığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki hastaneleri ve sağlık sistemini hedef alarak çoğunu hizmet dışı bıraktı.

Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze'deki 38 hastaneden 16'sı kısmen faaliyet gösteriyor. Bunlardan 5'i devlet, 11'i özel hastane olma özelliği taşıyor. Gazze'de ayrıca, 8 sahra hastanesi faaliyet gösteriyor.