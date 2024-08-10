İsrail, Gazze'deki Okul Binasına Saldırı Düzenledi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, " İsrail, Gazze şehrinin Daraj Mahallesi'ndeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir. Bu saldırı, Netanyahu hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Daraj Mahallesi'nde bir okul binasına yaptığı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir. Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir. İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır."