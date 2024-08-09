İsrail, Gazze'deki okulları bombalayarak Filistinlileri göçe zorluyor

Güncel

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları sistematik bir şekilde bombalayarak Gazze'yi boşaltmaya çalıştığını belirtti.

Euro-Med'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen insanlar için sığınma merkezi olarak kullanılan okulları bombalamasının yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

İsrail'in gerçekleştirdiği yoğun bombardımanların, bölge sakinlerini Gazze'den uzaklaştırmaya yönelik sistematik politikanın bir parçası olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği bombardımanlarla Gazzelileri evlerinden ve her türlü sığınaktan mahrum bıraktığı kaydedildi.

Gazze'de son 8 günde yerinden edilen binlerce insan için barınma merkezi olarak kullanılan 9 okulun bombalandığına işaret edilerek, bu saldırıların 79 Filistinlinin ölümüne, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 143 kişinin de yaralanmasına yol açtığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun okulları sistematik bir şekilde bombalayarak Filistinlileri göçe zorlamaya ve Gazze'yi boşaltmaya çalıştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar İsrail ordusu bombalamayı her seferinde askeri ya da siyasi eylemciyi hedef aldığını belirterek meşrulaştırmaya çalışsa da bu eylemin geçerliliğini kanıtlamaz. Bu açıklamalar yerinden edilenlerin sığındığı okulların bombalanmasının bir gerekçesi olamaz."

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.