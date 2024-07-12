İsrail, Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde yapıların yüzde 35'ini tamamen yok etti - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde yapıların yüzde 35'ini tamamen yok etti

Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun Şucaiyye Mahallesi'nde yapıların yüzde 35'ini tamamen yok ettiğini açıkladı. Belediye, İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek için tesisleri ve altyapıyı bilinçli olarak hedef aldığını belirtti. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

12.07.2024 13:21
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Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yapıların yüzde 35'ini tamamen yok ettiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun, Gazze'yi yaşanmaz bir şehir haline getirmek için hayati önem taşıyan tesisleri ve altyapıyı bilinçli olarak hedef aldığı" kaydedildi.

Açıklamada İsrail ordusunun Şucaiyye Mahallesi'ndeki binaların yüzde 35'ini tamamen yok ettiği belirtildi.

Belediyenin açıklamasında, "İsrail ordusu su tanklarını, ağaçları, camileri, okulları ve şehirdeki tüm hayati tesisleri kasten hedef aldı." ifadesine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde yapıların yüzde 35'ini tamamen yok etti - Son Dakika

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