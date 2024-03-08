İsrail, Gazze'deki yardım bekleyen Filistinlilerin ölümünden sorumluluğunu reddetti - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki yardım bekleyen Filistinlilerin ölümünden sorumluluğunu reddetti

İsrail ordusu, Gazze kentinde insani yardım bekleyen yüzden fazla Filistinliyi öldürdüğü katliamın sorumluluğunu yine reddetti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yardım bekleyen Filistinlilerin öldürüldüğü olaya ilişkin yapılan ön soruşturma sonuçlarının yer aldığı raporun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunulduğu belirtildi.

08.03.2024 15:23
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İsrail ordusu, Gazze kentinde insani yardım bekleyen yüzden fazla Filistinliyi öldürdüğü katliamın sorumluluğunu yine reddetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yardım bekleyen Filistinlilerin öldürüldüğü olaya ilişkin yapılan ön soruşturma sonuçlarının yer aldığı raporun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunulduğu belirtildi.

Raporda, İsrail askerlerinin yardım konvoyuna değil, konvoy yakınındaki İsrail güçlerine yaklaşarak "tehdit oluşturan bazı şüphelilere" ateş açtığı savunuldu.

Yardım konvoylarının ilerlediği sırada yaklaşık 12 bin kişilik "şiddetli bir topluluğun yardım tırlarının etrafını sardığı ve yağma yaptığı" iddia edildi.

İnsani yardım bekleyenlerin hırsızlık yapmakla suçlandığı raporda, "yağmalama olaylarının sivillere ciddi zarar verdiği ve ezilmelerin yaşandığı" öne sürüldü.

Filistinlilerin İsrail askerlerine birkaç metre yakınına kadar yaklaşarak "ciddi tehdit oluşturduğu", İsrail askerlerinin başta şüphelileri uzaklaştırmak için ateş açtığı, şüphelilerin askerlere doğru ilerlemesi üzerine bu sefer onları ortadan kaldırmak için ateş açtığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam edeceği bildirildi.

İsrail ordusunun, 29 Şubat Perşembe günü Gazze kentinde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 sivil ölmüş, 760 sivil de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki yardım bekleyen Filistinlilerin ölümünden sorumluluğunu reddetti - Son Dakika

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