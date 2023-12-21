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İsrail, Gazze'den alıkoyduğu Filistinlileri zor şartlarda tutuyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'den alıkoyduğu Filistinlileri zor şartlarda tutuyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 300 kadar Filistinliyi zor şartlarda hapiste tuttuğu bildirildi. Alıkonulan Filistinlilerin dış dünya ve avukatlarla hiçbir iletişimlerinin olmadığı ve başlarına ne geleceğini bilmedikleri belirtildi.

İsrail, Gazze\'den alıkoyduğu Filistinlileri zor şartlarda tutuyor
21.12.2023 - 06:05,
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İsrail'in, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 300 kadar Filistinli'yi zor şartlar altında tuttuğu bildirildi.

İsrail Kanal 12 televizyon kanalının haberinde, İsrail'in "İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın seçkin üyesi olmakla" suçlayarak alıkoyduğu 300 kadar Filistinliyi oldukça zor şartlarda hapiste tuttuğu belirtildi.

Haberde, dış dünya ve hatta avukatlarla dahi hiçbir irtibatları olmayan Filistinlilerin başlarına ne geleceğini bilmediği dile getirildi.

Haaretz gazetesi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de alıkonulan yüzlerce kişinin haftalarca Birüsseba yakınlarındaki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu ve bunlardan bazılarının burada öldüğünü duyurmuştu. Haberde kaç kişinin, ne zaman öldüğüne dair ise detay verilmemişti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki işgalini genişletmeye çalışırken yüzlerce kişiyi "çeşitli Filistinli örgütlere üye oldukları" gerekçesiyle alıkoymuştu.

İsrail'in Filistinli sivilleri sığınma merkezleri ve evlerinden çıkartarak yarı çıplak vaziyette alıkoyduğu görüntüler dünya çapında tepki çekerken, İsrailli sosyal medya kullanıcıları bu kişilerin "teslim olan Hamas savaşçıları" olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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