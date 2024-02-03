İsrail ordusu, Gazze\'den yaralı askerlerini tahliye etmek için 1500\'den fazla operasyon düzenledi

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İsrail ordusu, kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden yaralı askerlerini tahliye etmek için "1500'den fazla operasyon" düzenledi.

İsrail ordusunun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marom Tugayına bağlı operasyonel nakil birliğindeki yedek ve düzenli askerlerin Gazze Şeridi'nde "yürüttüğü faaliyetlere" ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu askerlerin Gazze'yi işgal eden İsrail güçleri ile sağlık birimleri arasında sürekli temas halinde olduğu, "on binlerce askeri Gazze'ye taşıdığı ve Gazze'den tahliye ettiği" belirtildi.

Nakil birliğine bağlı askerlerin, İsrail'in Gazze'yi karadan işgal etmeye başladığı 27 Ekim'den bu yana, yaralı İsrail askerlerini tahliye etmek için "1500'den fazla operasyon" yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'den yaralı askerlerin tahliye edilmesine ilişkin bir de video yayımladı.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 224'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askeri öldürüldü, 1296'sı 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki kara çatışmalarında olmak üzere 2 bin 851'i de yaralandı.

İsrail güçleri, 27 Ekim'de başta kuzey bölgeleri olmak üzere Gazze Şeridi'ne kara saldırıları düzenlemeye başlamıştı.

Yaklaşık 4 aydır sürdürdüğü hava saldırılarının yanı sıra kara saldırılarını Gazze'nin güneyine doğru da genişleten İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500'ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.