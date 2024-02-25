UNRWA Genel Komiseri: İsrail, Gazze\'ye yardım ulaştırmayı engelliyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan itibaren yardım ulaştıramadıklarını belirtti.
Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insanlık felaketine ilişkin açıklamada bulundu.
Gazze'nin kuzeyine UNRWA'nın en son 23 Ocak'ta gıda yardımı ulaştırdığını vurgulayan Lazzarini, bu tarihten itibaren diğer BM kuruluşlarıyla birlikte yaklaşan kıtlığa karşı uyardıklarını ve bölgeye insani erişim sağlanması için başvuruda bulunduklarını kaydetti.
Bölgeye düzenli olarak gıda konvoyunun gönderilmesi halinde kıtlığın engellenebileceğini ilettiklerine dikkati çeken Lazzarini, buna rağmen gıda yardımı gönderme çağrılarının reddedildiği ve görmezden gelindiğinin altını çizdi.
Lazzarini, "Bu insan yapımı bir felakettir. Gelecek günler ortak insanlığımızı ve değerlerimizi bir kez daha teste tabi tutacak." ifadelerini kullandı.
İsrail 7 Ekim 2023'ten beri 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu.
İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.
İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, derme çatma çadırlarda kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Gazze'nin kuzeyinde ekmek dahi bulamayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemi tükettikleri belirtiliyor.
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