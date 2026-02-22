İsrail, Gazze'nin Yeniden İnşasına Katkı Sağlamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Gazze'nin Yeniden İnşasına Katkı Sağlamayacak

22.02.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin yeniden inşası için Barış Kurulu'na maddi katkı vermeyecek.

İsrail Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin, düzenledikleri saldırılarla büyük yıkım gerçekleştirdikleri Gazze'nin yeniden inşası için Barış Kurulu'na maddi katkı sağlamama kararı aldıklarını açıkladı.

???????İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Elkin, Tel Aviv yönetiminin ABD'ye Barış Kurulu'nun faaliyetlerine maddi katkı sağlamayacağını bildirdiğini aktardı.

Elkin, "Barış Kurulu'na para vermedik. Bunun için bir neden yok. Saldırıya uğradık ve Gazze'deki yeniden inşa çalışmalarına finansman sağlamamız için bir neden yok." ifadelerini kullandı.

KAN'ın haberinde, söz konusu kararın, İsrail'in Barış Kurulu'na üye olmasına itiraz eden aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i yatıştırmak amacıyla alındığı aktarıldı.

Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında 19 Şubat'ta Washington'da yapılmıştı.

Trump, Gazze'nin yeniden imarı için özellikle Orta Doğu ülkelerinin çok cömert davrandığını ve kendilerinin de cömert olacaklarını kaydederek, "ABD, Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak." demişti.

ABD Başkanı Trump, Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüdünde bulunduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, İsrail, Finans, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'nin Yeniden İnşasına Katkı Sağlamayacak - Son Dakika

Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

16:37
901’de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler’e kesildi
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:14
Galatasaray’ın tarihi restine TFF’den tek cümlelik yanıt
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
14:51
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 16:42:31. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'nin Yeniden İnşasına Katkı Sağlamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.