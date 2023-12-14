İsrail, Gazze saldırısı için 8 milyar dolarlık savaş bütçesi kabul edildi

İsrail hükümetinin, bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 18 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü Gazze saldırısı için hazırladığı 8 milyar dolarlık savaş bütçesi, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin payının artırılmasını da kapsayacak şekilde Meclisten geçti.

"Times of Israel" gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insanlık felaketine yol açan saldırıları için 28,9 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 8 milyar dolar) değerindeki ek "savaş bütçesi", hararetli tartışmaların gölgesinde Meclis Genel Kurulundaki 2. ve 3. oturumlarda oylandı.

Savaş bütçesi, Meclisteki 45 "hayır" oyuna karşı 59 "evet" oyuyla kabul edildi.

İsrail hükümetinin Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri bütçeye karşı çıkarken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisinden bazı isimler ise oylamaya katılmadı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yönettiği bütçede, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri için ayrılan ödeneğin "güvenlik gerekçesiyle" yaklaşık 400 milyon İsrail şekeli (yaklaşık 108 milyon dolar) artırılması, muhalefet saflarının tepkisine neden olmuştu.