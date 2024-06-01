İsrail, Gazze Şeridi'nde hava ve karadan saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde hava ve karadan saldırılarını sürdürüyor

İsrail, Gazze Şeridi\'nde hava ve karadan saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin pek çok noktasına hava saldırılarını sürdürürken, güneydeki Refah kentinde de karadan saldırılarını artırdı. Refah'ın ortası kesimi, doğusu ve batısına topçu ateşi saldırıları yoğunlaştırıldı. Tel Zarub bölgesinde çatışmalar yaşandı ve patlamalar meydana geldi. Gazze kentinin kuzeyindeki bir eve düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldü. Orta kesimde ise En-Nuseyrat, El-Bureyc ve El-Mağazi'nin doğu bölgelerine yoğun topçu ateşi saldırısı düzenlendi.

01.06.2024 21:55
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin pek çok noktasına hava saldırılarını sürdürürken, güneydeki Refah kentinde de karadan saldırılarını artırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah'ın ortası kesimi, doğusu ve batısına özellikle Tel es-Sultan Mahallesi, Zarub Kavşağı çevresi, Yabna, Eş-Şabura ve Leffeti Bedr mülteci kamplarına topçu ateşi saldırılarını yoğunlaştırdı.

Tel Zarub bölgesinde Filistinli direniş grupları ile İsrail ordusu arasında çatışma yaşandı ve bölgede patlamalar meydana geldi. İsrail ordusundan keskin nişancılar, evlerin çatılarına konuşlanarak İmam Ali Caddesi'nden Leffeti Bedr'e kadar olan alanda hareket eden her cisme ateş açtı.

Ayrıca, quadcopter dron ile Refah'ta bir grup Filistinliye açılan ateş sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Kuzeyde Gazze kentindeki El-Cela Caddesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı. Gazze kentinin güneyindeki Netzarim ekseninde konuşlanan İsrail tankları ile topçu birlikleri ise Ez-Zeytun Mahallesi'nin güneyine saldırı düzenledi ancak ölü ya da yaralanan bilgisi geçilmedi.

Orta kesimde ise özellikle En-Nuseyrat, El-Bureyc ve El-Mağazi'nin doğu bölgelerine yoğun topçu ateşi saldırısı düzenlendi.

Kaynak: AA

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