İsrail Gazze'ye Hava Saldırılarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Gazze'ye Hava Saldırılarına Devam Ediyor

12.07.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'de 250 noktaya hava saldırısı düzenleyerek işgali sürdürme niyetini gösterdi.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes müzakereleri işgali sürdürme ısrarı nedeniyle tıkanmışken Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 250 noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile işbirliği içinde Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürdüğü kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde son 48 saatte yaklaşık 250 noktaya saldırı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bubi tuzaklı binaların, silah depolarının, anti-tank füze rampalarının, keskin nişancı mevzilerinin ve tünellerin hedef alındığı öne sürüldü.

Filistinli sivillerin yaşadığı çadırlar da dahil birçok bölgeye şiddetli saldırılarda bulunan İsrail ordusunun Beyt Hanun, Şucaiye ve Zeytun bölgelerinde karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusundan, Gazze'deki balıkçılara tehdit

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, balıkçılara ve bölge sakinlerine denize girmenin yasak olduğu uyarısında bulunarak onları tehdit etti.

Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişine koyduğu kısıtlamalar nedeniyle büyük bir gıda krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nde balıkçıların denize açılmasının yasak olduğunu söyledi.

Bölgedeki deniz alanında sıkı güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Adraee, denize açılanların ve girenlerin hayatlarının tehlike altında olacağı tehdidinde bulundu.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 823 Filistinli hayatını kaybetti, 137 bin 887 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 261 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 846 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 788'e, yaralıların sayısı da 5 bin 199'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'ye Hava Saldırılarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
İlk görüntüler geldi İşte PKK’nın silahları yaktığı anlar İlk görüntüler geldi! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
Kanye West hakkında eski asistanından cinsel saldırı suçlaması Kanye West hakkında eski asistanından cinsel saldırı suçlaması
Fenerbahçe’de sadece 2 dakika oynayan Burak Kapacak’ın yeni takımı belli oldu Fenerbahçe'de sadece 2 dakika oynayan Burak Kapacak'ın yeni takımı belli oldu
Juventus’tan Victor Osimhen kararı Juventus'tan Victor Osimhen kararı
Taburcu olduktan dakikalar sonra durakta can verdi Taburcu olduktan dakikalar sonra durakta can verdi
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
Ne diyeceği merak ediliyordu Barzani’den PKK’nın silah bırakma kararına destek Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den PKK'nın silah bırakma kararına destek
AK Partili Ala: Terör prangasını çözmüş Türkiye, geleceğine emin adımlarla yürüyecektir AK Partili Ala: Terör prangasını çözmüş Türkiye, geleceğine emin adımlarla yürüyecektir
Kavga ihbarına giden polis, silahını bırakmayan genci öldürdü Kavga ihbarına giden polis, silahını bırakmayan genci öldürdü
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!

14:05
Tarihi konuşmaya damga vuran an Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
Tarihi konuşmaya damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
12:17
MEB’den ’’LGS’de usulsüzlük’’ iddialarına yanıt
MEB'den ''LGS'de usulsüzlük'' iddialarına yanıt
11:52
270 kişinin can verdiği uçak kazasının nedeni pilotların ses kayıtlarında: Neden kapattın
270 kişinin can verdiği uçak kazasının nedeni pilotların ses kayıtlarında: Neden kapattın?
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
17:00
Miha Zajc’tan sürpriz transfer Yeni takımı şaşırttı
Miha Zajc'tan sürpriz transfer! Yeni takımı şaşırttı
16:51
Trabzonspor’un yeni transferi Felipe Augusto İstanbul’da
Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto İstanbul'da
16:43
Real Madrid’in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu
Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu
16:41
Bakan Tunç: Duruşmaların TRT’den canlı yayınlanması Meclis’in takdirinde
Bakan Tunç: Duruşmaların TRT'den canlı yayınlanması Meclis'in takdirinde
16:32
Kartalkaya davasında salon yine karıştı, sanık kürsüde bayıldı
Kartalkaya davasında salon yine karıştı, sanık kürsüde bayıldı
16:30
Süper Lig’de ilk 2 haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu
16:26
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi
16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü: Terörsüz Türkiye süreci devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü: Terörsüz Türkiye süreci devam edecek
16:08
Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl yıllar sonra aynı projede buluştu
Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl yıllar sonra aynı projede buluştu
16:04
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 14:22:18. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'ye Hava Saldırılarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.