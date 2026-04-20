İsrail Gazze'ye Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın, 2 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesine saldırı düzenledi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Zeytun Mahallesi'nde, Gazze Belediyesi'ne ait bir su kuyusunun kullanıma hazırlanması için çalışan işçileri hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine de saldırı düzenledi.

Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadıra da ateş açıldı. Saldırıda, Raşa Ebu Cezer isimli Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi ve Bureyc mülteci kamplarına sabah düzenlenen saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

Filistin makamlarının 14 Nisan'da açıkladığı verilere göre, İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde en az 2 bin 400 kez ateşkesi ihlal etti.

Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 765 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 140 kişinin yaralandığı, 760 kişinin ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 72 bin 344'e, yaralı sayısının da 172 bin 242'ye yükseldiği açıklanmıştı.