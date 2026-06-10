İsrail, Gazze\'ye Sınır Kapısını Yeniden Açtı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Haziran (Xinhua) -- İsrail, Gazze Şeridi'ne kargo girişinin sağlandığı tek kapı olan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı yeniden açtı. Kapının iki gündür kapalı olması nedeniyle insani yardım sevkiyatları durmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) salı günü yaptığı açıklamada, pazar günü İran'ın İsrail'e düzenlediği bildirilen füze saldırısının ardından kapatılan sınır kapısının salı günü yeniden açıldığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'e, insani yardımların ulaştırılmasında hayati öneme sahip olan sınır kapısını yeniden açma çağrısında bulunmuştu.