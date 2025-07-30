İsrail Gazze'yi İlhakla Tehdit Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Gazze'yi İlhakla Tehdit Etti

30.07.2025 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Hamas'ın ateşkes şartlarını kabul etmemesi durumunda Gazze'nin bir kısmını ilhakla tehdit etti.

İsrail'in Hamas'ı Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan müzakerelerde Tel Aviv yönetiminin şartlarını kabul etmemesi durumunda Gazze Şeridi'nin bir kısmını ilhakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Tel Aviv'in Hamas'a tehditkar bir mesaj gönderdiği iddia edildi.

İsrail'in Hamas'tan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için şartları kabul etmesini istediği, aksi takdirde Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölgenin İsrail'e ilhakı için adım atılacağını belirttiği aktarıldı.

İsrail ordusunun işgali altında olan Gazze Şeridi çevresindeki sözde "tampon bölge"nin ilhak edileceği mesajının, arabulucu ülkelere Hamas'a iletilmek üzere gönderildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için uygulamaya başladığı "Gideon'un Savaş Arabaları" saldırısının başarısızlıkla tamamlanmasının ardından Tel Aviv'in toprak ilhakı, Gazze'de askeri yönetim ve Filistinlilerin yaşadığı nüfus merkezlerine "kuşatma" uygulanması gibi seçenekleri değerlendirdiğine işaret edildi.

İsrailli kaynaklar, uluslararası baskıya ve Gazze'deki insanlık felaketine rağmen Tel Aviv yönetiminin "orantısız ve aşırı" bu adımı atma kararı aldığını, anlaşmanın sağlanması ve bunun uygulanmamasını umduğunu savundu.

Ateşkes müzakereleri

Hamas, son turda İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamış, aynı gün müzakere heyeti Katar'ın başkenti Doha'dan geri çağırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'yi İlhakla Tehdit Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
Denizli’de polis memuru kaldığı apartta intihar etti Denizli'de polis memuru kaldığı apartta intihar etti
Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi 30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi
Trump’tan Rusya’ya Ukrayna tehdidi: Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum Trump'tan Rusya'ya Ukrayna tehdidi: Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum
Gazeteci Cem Küçük’ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
İletişim Başkanlığı’nda görev değişimi Yeni atamalar belli oldu İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi! Yeni atamalar belli oldu
İstanbul metrosunda panik anları Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı İstanbul metrosunda panik anları! Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı

21:02
FED faizi sabit tuttu
FED faizi sabit tuttu
20:35
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada “Terörsüz Türkiye“ vurgusu
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
09:58
8.8’lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2’nci büyük depremi sayılabilir
8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir
09:44
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
09:38
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
09:32
Güçlü sesiyle şöhret olmuştu Hem yeni mesleği hem son hali şaşırttı
Güçlü sesiyle şöhret olmuştu! Hem yeni mesleği hem son hali şaşırttı
09:30
Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
09:29
Bir gecede milyoner oldu
Bir gecede milyoner oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 21:35:24. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'yi İlhakla Tehdit Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.