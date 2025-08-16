İsrail Gazze'yi Yeniden İşgal Planında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Gazze'yi Yeniden İşgal Planında

16.08.2025 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlileri güneye taşımayı planlıyor, uluslararası tepkiler sürüyor.

İsrail ordusu, uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ni tamamen yeniden işgal etme planı çerçevesinde, Gazze kentinde yaşayan Filistinlileri güneye taşımaya hazırlandığını açıkladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, yarından itibaren evlerini kaybeden Filistinlilere çadır ve barınak ekipmanlarının sağlanmasına izin verileceğini öne sürdü.

Adraee, "Siyasi makamlarla gelen talimatlar doğrultusunda, İsrail ordusunun sivilleri güvenlikleri için çatışma bölgelerinden Gazze Şeridi'nin güneyine taşıma hazırlıkları kapsamında, Gazze sakinlerine çadır ve barınak ekipmanı sağlanması yarın itibarıyla yenilenecek." dedi.

Avichay Adraee, söz konusu ekipmanların Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla ulaştırılacağını iddia ederken, BM ve ilgili kuruluşlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN, ordunun Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen askeri operasyonu hızlandırmaya hazırlandığını bildirmişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı.

Geçen günlerde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırılar dahil olmak üzere Gazze'nin tamamını yeniden işgal etme planının ana hatlarını onaylamıştı.

İsrail hükümeti de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önerdiği ve uluslararası kamuoyunda geniş tepkiye yol açan planı kabul etmişti.

Plana göre ilk aşamada Gazze kenti işgal edilecek, yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, şehir kuşatılacak ve yoğun saldırılar düzenlenecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı bölge 18 yıldır ağır bir kuşatma altında bulunuyor.

İsrail'in yeniden işgal planı, dünya genelinde sert eleştiriler alırken, bu adımın "soykırım niteliğindeki savaşın ve sistematik açlık politikasının" daha fazla Filistinli can kaybına yol açacağı uyarıları yapılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'yi Yeniden İşgal Planında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun
Osimhen ve Icardi’ye büyük sevgi gösterisi Tribünler adeta çıldırdı Osimhen ve Icardi'ye büyük sevgi gösterisi! Tribünler adeta çıldırdı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı
Bursa’da kuzen kavgası kanlı bitti Bursa'da kuzen kavgası kanlı bitti
Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 22:31:15. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'yi Yeniden İşgal Planında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.