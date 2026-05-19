İsrail Gemisi, Sirius Teknesine Çarptı

19.05.2026 20:04
İsrail donanması, Küresel Sumud Filosu'ndaki Sirius teknesine çarptı; aktivistlerin durumu belirsiz.

İsrail donanma gemisinin, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki Sirius teknesinin kıç kısmına çarptığı ve teknenin uyduyla bağlantısının koptuğu bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan, filodaki Sirius teknesinin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail donanma gemisinin, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden ?Sirius teknesini durdurmak için "suni dalgalar oluşturduğu ve tazyikli su sıktığı" aktarılan açıklamada, donanma gemisinin teknenin kıç kısmına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, "(Sirius teknesiyle) Uydu bağlantımız çarpmayla koptu. Aktivistlerin akıbeti bilinmiyor." ifadeleri kullanıldı.

?İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

