İsrail Genelkurmay Başkanı ve yetkililer Hamas saldırısından habersiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey askeri yetkililerin 6 Ekim gecesi Hamas saldırısına ilişkin alınan "erken uyarıdan" habersiz olduğu öne sürüldü.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" sitesinin haberinde, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Güney Komutanlığı yetkililerinin söz konusu istihbarattan günler sonra haberdar olduğu ve hayretler içine düştükleri belirtildi.

Haberde, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in İsrail'e bir kara saldırısı şüphesini içeren erken uyarı aldığı belirtilirken, Halevi ve Güney Komutanlığı yetkilisi ve Operasyon Dairesi başkanının gece yarısı durum değerlendirmesi yaptığı ancak Şin Bet'e bağlı Birim 8200'ün iletişim dinlemelerinden elde edilen saldırıya ilişkin söz konusu istihbaratın kendilerine aktarılmadığı kaydedildi.

Gece boyu yapılan görüşmelere rağmen Güney Komutanlığı yetkililerinin, Hamas'ın iletişim faaliyetlerinden habersiz olduğu vurgulandı.

Ynet'e konuşan eski bir üst düzey askeri istihbarat yetkilisi, "Böyle bir sinyalin alınması her istihbarat görevlisini uyandırmalı, alarma yol açmalıdır." yorumunu yaptı.

???????- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 708 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.