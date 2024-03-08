İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'a kara saldırısı için plan hazırlanmasını istedi

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'a olası kara saldırısı için plan hazırlanmasını istediği öne sürüldü.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, kuzeyde genel bir savaşın çıkması ihtimaline karşı İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı seçeneğine hazırlandığı ileri sürüldü.

Genelkurmay Başkanı Halevi'nin Lübnan'a olası kara saldırısı planı hazırlaması için İsrail ordusundan üst düzey bir generali görevlendirdiği iddia edildi.

Olası planda Hizbullah'ı İsrail sınırından 8 ila 10 kilometre geriye püskürtmek için "sınırlı kara saldırısı" dahil farklı seçeneklere yer verileceği savunuldu.

Kanal 13'ün haberindeki iddialara ilişkin İsrailli makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Akhbar gazetesinde dün çıkan haberde, İsrail'in Batı ülkelerini, Lübnan ile sınır üzerindeki çatışmaların diplomatik yollarla çözümü için 15 Mart'a kadar bir sonuca varılmaması halinde topyekün bir savaş hazırlığına başlayacağı yönünde uyardığını ileri sürülmüştü.

Adı açıklanmayan İsrailli kaynaklar yerel basına yaptıkları açıklamada, Al-Akhbar gazetesinin iddialarını yalanlamıştı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 234 Hizbullah mensubu, 46 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.