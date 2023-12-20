İsrail Genelkurmay Başkanı, Ulusal Güvenlik Bakanı\'na tehditkar tepki gösterdi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir'e "Beni tehdit etmeyin" diye bağırdığı bildirildi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, olay, İsrail hükümetinin yaptığı haftalık toplantı sırasında, İsrail askerlerinin bir hafta önce Cenin'de bir caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okumasının gündeme gelmesi üzerine yaşandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, toplantı sırasında askerleri, "Bu nasıl mümkün olabilir? Bir sineği file çevirdiniz, manşetlere çıktınız. Bu, askerlerin canını acıtıyor." sözleriyle savundu.

İsrail ordusunun güney bölgesi komutanı Eliezer Toledano, "Bu bizim sorumluluğumuz ve sadece bizim yetkimizdir" yanıtını verirken, Ben Gvir tekrar "Evet, evet, sizin yetkinizi ve sorumluluğunuzu zaten duyduk." diye karşılık verdi.

"Beni tehdit etmeyin"

Tartışmaya müdahale ederek, "Yeter, cevabını aldık" diyen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun toplantıdan ayrılması sonrası tartışma yeniden başladı.

Ben Gvir, "(Askerleri) Kovarlarsa vay halinize." derken, bu kez de Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Beni tehdit etmeyin, İsrail ordusundaki değerlerimin ne olduğuna ben karar veririm." diyerek karşılık verdi.

Bakan Ben-Gwir ise "Sizi tehdit etmiyorum, kabine üyesi olarak bu prosedürü eleştireceğim." ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı Yifat Shasha-Biton'un da tartışmaya katılarak Ben Gvir'e hitaben "Onları sürekli eleştirmeyi bırakın." demesi üzerine Ben Gvir "Askerler zarar gördüğünde eleştiri yapmama izin var. Bu benim görevim." yanıtını verdi.

Halevi de tartışmaya müdahale ederek, "Ben ordu komutanıyım ve askerlerin ahlaki ve mesleki kurallarını ben belirleyeceğim." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da bu tartışmanın ardından X platformunda yaptığı paylaşımda, "İsrail devleti ve ordusu, zorlu ve karmaşık bir savaş sırasında cesur, ahlaklı ve deneyimli bir genelkurmay başkanı kazandı." ifadesini kullandı.

Gallant, İsrail ordusunun, İsrail geleneği ile hukukuna ve ordunun ahlakına dayanan değer pusulasına uygun olarak kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Savunma Bakanı Gallant, Ben Gvir'i işaret ederek, "Savaşın yükünü çeken liderlerin üzerinden siyasi kazanç elde etmeye çalışan sorumsuz politikacılara karşı İsrail ordusunu ve genelkurmay başkanını desteklemeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Ben Gvir de X platformundaki gönderisinde ona yanıt vererek, "Yoav, bizim de savaşta kesin bir karar almak için her şeyi veren kahraman ve cüretkar askerlerimiz var. 7 Ekim saldırısından öğrendiğimiz bir şey varsa o da, konu mükemmel askerler olduğunda, üst düzey yönetime de nesnel eleştiri iletmenin izin verilebilir, arzu edilir ve gerekli olduğudur." ifadesini kullandı.

Irkçı Bakan Ben-Gvir'den çirkin saldırıya övgü

İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin'deki camiye çirkin saldırıda bulunan askerleri övmüştü.

Ben-Gvir, söz konusu görüntüleri Telegram hesabından paylaşarak, "Kahraman askerlerimizden Cenin'de bir camide Şema İsrael duası." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail askerleri işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girmiş; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okumuştu.

Mikrofonu tutan asker, arkadaşları kendisini videoya alırken, Yahudilerin sabah ve akşam vakitlerinde okuduğu "Şema Yisrael" (Dinle Ey İsrail) duasını seslendirmişti.

Görüntülerde, Yahudi duasının caminin hoparlörlerinden yankılandığı, bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görülmüştü.