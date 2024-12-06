İsrail Golan Tepeleri'ni Takviye Ediyor

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Telsizin markasını görenler bir daha baktı! Muhalifler son zaferini böyle duyurdu

- İsrail'den Golan Tepeleri'ne takviye güç

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki hava ve kara güçlerini takviye ettiğini duyurdu.

Suriye'de Esad'a karşı muhaliflerin ilerleyişi devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki hava ve kara güçlerini takviye ettiğini duyurdu. İsrail güçlerinin sınır boyunca konuşlandırıldığı, Suriye'de yaşananların yakından takip edildiği belirtildi. IDF tarafından yayınlanan görüntülerde ise İsrail askerlerinin Suriye sınırı boyunca mevzileri güçlendirme çalışmalarında bulunduğu kaydedildi.