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İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltı operasyonları sırasında Aida Mülteci Kampı'nda gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı
26.12.2023 - 12:05,
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Feccar ve Hadr beldeleri ile Aida Mülteci Kampı'nda gözaltı operasyonları düzenledi.

İsrail güçleri, Beyt Feccar beldesinde aralarında gazeteci Hamed Takatika'nın (31) da bulunduğu 10 kişiyi, Aida Mülteci Kampı'nda 3 kişiyi, Hadr beldesinde de 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail güçleri Aida Mülteci Kampı'nda gözaltılara tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda ölü ya da yaralı kaydedilmedi.

Kaynak: AA
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