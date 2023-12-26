İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Feccar ve Hadr beldeleri ile Aida Mülteci Kampı'nda gözaltı operasyonları düzenledi.

İsrail güçleri, Beyt Feccar beldesinde aralarında gazeteci Hamed Takatika'nın (31) da bulunduğu 10 kişiyi, Aida Mülteci Kampı'nda 3 kişiyi, Hadr beldesinde de 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail güçleri Aida Mülteci Kampı'nda gözaltılara tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda ölü ya da yaralı kaydedilmedi.