İsrail güçleri Balata Mülteci Kampı'na 4. kez baskın düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail güçleri Balata Mülteci Kampı'na 4. kez baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na son 24 saat içinde 4. kez baskın düzenledi. İsrail askerlerinin kampa doğru askeri takviye yaptığı ve bölgeye yoğun ateş açtığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Önceki saldırıda 2 genç ölmüş, 22 kişi yaralanmıştı.

28.07.2024 03:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na 24 saat içinde 4. kez baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, son 24 saat içinde 4. kez Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistinli aktivistlerin sosyal medyada yayımladığı görüntülerde, İsrail askerlerinin, kampa doğru askeri takviye yaptığı ve bölgeye yoğun ateş açtığı görüldü.

İsrail ordusu, Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'ndaki El-Cemasin Mahallesi'ne dron ile saldırı düzenlemiş, çok sayıda zırhlı araçla kampı basarak, yüksek binalara keskin nişancı yerleştirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hava saldırısı ve baskında 17 ve 24 yaşlarındaki iki gencin öldüğü, 3'ü ağır 22 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Filistin Kızılayı ise yaptığı açıklamada, yaralı sayısını 5'i ağır olmak üzere 29 olarak güncellemişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Balata Mülteci Kampı'na 4. kez baskın düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:59 Trump, ’’Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek’’ dedi, tam tersi oldu Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu
00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
22:08 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan’a karşı savaşa hazırlanıyoruz İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz
21:08 TBMM’de kabul edildi En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas’ı Türkiye’ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli
22:49 Erzincan’da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı Erzincan'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
21:40 Metin Feyzioğlu’nun Prag’a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı
20:39 TBMM’de ABD ve Netanyahu’yu kınayan tezkere kabul edildi TBMM'de ABD ve Netanyahu'yu kınayan tezkere kabul edildi
20:38 Kocaeli’de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Kocaeli'de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
20:07 Golan Tepeleri’nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı
18:44 Özel’den Erdoğan’a ’’SGK borcu’’ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a ''SGK borcu'' yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
17:43 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 03:39:26. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Balata Mülteci Kampı'na 4. kez baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement