İsrail Güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi Öldürdü, 2'sini Yaraladı

Güncel

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdüğü, 2'sini yaraladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, El Halil'in güney batısındaki Beyt Avva köyünde 3 Filistinli kardeşe ateş açtı.

Kalbinden yaralanan kardeşlerden biri hayatını kaybederken, karnı ve göğsünden yaralanan bir diğeri ağır, diğeri ise hafif şekilde yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 413'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.