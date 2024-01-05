İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Bir Filistinliyi Gerçek Mermiyle Öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da dün gece gerçek mermiyle 17 yaşındaki lise öğrencisi bir Filistinliyi öldürdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin Ramallah yakınlarındaki Rima beldesine düzenlediği baskında gerçek mermi ile göğsünden vurduğu lise öğrencisi Esid Tarık Enis er-Rimavi (17) hayatını kaybetti.

Baskında yaralanan 7 Filistinli de Batı Şeria'daki Selfit Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Öte yandan sosyal medyada İsrail güçlerinin Rimavi'yi gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü anın güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

Görüntüde, İsrail güçlerinin ateş açtığı Filistinlinin yaralanarak yere yığıldığı, ona yardım etmeye gelen 2 Filistinlinin de İsrail güçlerinin mermilerine hedef olduğu görülüyor.

Bir süre sonra 3 Filistinli yerde yatarken bölgeye İsrail askerlerine ait araçların gelmesi kameraya yansıyor.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve evleri tahrip etme gibi ihlallerde bulunuyor.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.