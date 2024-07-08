İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladığı, Ramallah'ta 2 çocuğu gözaltına aldığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 571 Filistinli hayatını kaybetti.

08.07.2024 19:53
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladığı, Ramallah'ta 2 çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentinin Kusra beldesinde yaşanan olaylarda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu iki kişi yaralandı.

Kızılay ekipleri, biri 18 diğeri 17 yaşındaki yaralıları hastaneye sevk etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail güçleri Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kaubar beldesine baskın düzenledi.

Baskında İsrail güçleri 16 yaşındaki Kays Hüsam Ebu Ulya ile 16 yaşındaki İbrahim Esad Şennan'ı gözaltına aldı.

Ayrıca baskın sırasında İsrail güçleri, belde sakinlerinden Ali Sayil Yasin'i darbetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 571 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika

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