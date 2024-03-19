İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda 1'i gazeteci çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah, el-Bire, Beytüllahim, Cenin, Kalkilya, Tulkerem ve Nablus kentinin çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.
Kentlere ve buradaki mülteci kamplarındaki Filistinlilerin evlerine giren askerler, Beytüllahim'de Filistinli kadın gazeteci Rola Haseneyn'i gözaltına aldı.
İsrail güçlerinin, Ramallah'ın çeşitli beldelerinde de çok sayıda eve baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığı, Cenin yakınındaki El-Yamun beldesinde ise askerler ve baskına tepki gösteren Filistinli gruplar arasında çatışma çıktığı ve gözaltına alınanların olduğu aktarıldı.
Askerlerin Nablus kenti yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı ile Kalkilya kenti yakınlarındaki Azun ve Kefar Sulus beldelerine de zorla girerek evlere baskın düzenlediği ifade edildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Gözaltılarını Sürdürüyor - Son Dakika
Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve diğer davetliler katıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde havalandırmak için dükkanının önüne çıkardığı süs bitkisinin çalındığını fark eden esnaf, hırsıza seslenerek görüntülerle suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen esnaf, bitkinin kimliği belirsiz bir kadın tarafından köklenerek çalındığını tespit etti. Esnaf, çalınan bitki ve içerisindeki değerli taşların geri getirilmesini istedi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan Boydak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Boydak'ın, örgütün mali ayağında yer aldığı iddia ediliyor.
Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ar-Ge ve Tasarım Kültürünün yaygınlaşması için oluşturduğu AOSB AR-GE / Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu'nun 11'nci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, firmaların rekabet şansını artıracak projeler ve iş birliği konuları ele alındı.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada araçtaki Seher Hancı (64) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ahmet, eşi Ayşe ve kuzeni Abdurrahman Bostan yaralandı. Yaralılar Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve genel sağlık durumları iyi.
Bilecik İl Müftülüğü Hamidiye 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla 'Özgür Filistin'in Yanındayız' kampanyasına destek oldu. Kumbaralarını Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi aracılığıyla Filistin'e gönderen minikler, paylaşma ve yardımlaşma duygusunu öğreniyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar, karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul İhracatçı Birliklerinin (İİB) ihracatı yılın ilk iki ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 artarak 2 milyar 48 milyon dolara yükseldi. İİB üyesi birliklerin farklı sektörlerdeki ihracatları da artış gösterdi.
Kars'ta gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi amacıyla Gıda Kontrol ekipleri tarafından gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor. Denetimler kapsamında gıda numuneleri alınarak analizler yapılmakta ve olumsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulanmaktadır.
Sizin düşünceleriniz neler ?