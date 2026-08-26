İsrail Güçleri Batı Şeria'da Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Güçleri Batı Şeria'da Saldırılara Devam Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı baskın ve saldırılar düzenleyerek yerleşimlerini artırıyor.

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın ve saldırılar düzenleyerek Filistinlilerin suyuna ve mülklerine el koydu.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiler ve Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah ve El-Bire kentlerinin bulunduğu bölgede İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Hırbet Beni Haris kapısı yakınında Filistinlilere doğru göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları attı. Saldırı sırasında Filistinlilerden birine ait araçta yangın çıktı.

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana söz konusu kapıyı kapalı tutarak belde ve çevre köylerde yaşayanların hareketini kısıtlıyor ve bölge sakinlerini alternatif güzergahları kullanmaya zorluyor.

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyünde de Filistinli gençlerle İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, müdahale sırasında göz yaşartıcı gaz kullandı.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye su sağlayan ana hatta borular bağlayarak suya el koymaya çalıştığını belirtti.

Beytüllahim ve El Halil'de saldırılar

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, İsrail güçlerinin koruması altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Beytüllahim kenti yakınlarında aktivist ve yabancı dayanışma grubu üyelerine saldırdığı görüldü.

El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde ise yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Şaab el-Batm bölgesinde Filistinlilere ait bazı mülkleri gasbettiğini aktardı.

Kudüs'te ise İsrail güçleri kentin kuzeyindeki Ceba kontrol noktasındaki uygulamaları sıkılaştırdı. Yerel kaynaklara göre askerler, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Anan beldesine düzenledikleri baskın sırasında evlerin çatılarına çıktı.

Selfit'te İsrail bayrakları asıldı

Kuzeydeki Selfit ilinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ilin batısındaki Deyr Ballut beldesinin batı kesiminde bulunan bazı tesislerin çevresine İsrail bayrakları astı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Filistin makamlarının verilerine göre, bu saldırılarda 1183'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 25 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Batı Şeria'da Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti
Manisa’da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi Manisa'da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi
Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar
İhbarla ortaya çıktı Evden Kurişler’le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi İhbarla ortaya çıktı! Evden Kurişler'le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi

19:07
İlk testte başarısız olan Oosterwolde ikinci kez sağlık kontrolüne girdi İşte sonuç
İlk testte başarısız olan Oosterwolde ikinci kez sağlık kontrolüne girdi! İşte sonuç
18:59
Coventry City’de ilk maçına çıkan Cherif için yapılan yorum bomba Bakın neye benzettiler
Coventry City'de ilk maçına çıkan Cherif için yapılan yorum bomba! Bakın neye benzettiler
18:35
Lyon’da Fenerbahçe maçı öncesi mali kriz
Lyon'da Fenerbahçe maçı öncesi mali kriz
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 19:32:11. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'da Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement