İsrail Güçleri Batı Şeria'da Saldırılara Devam Ediyor

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın ve saldırılar düzenleyerek Filistinlilerin suyuna ve mülklerine el koydu.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiler ve Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah ve El-Bire kentlerinin bulunduğu bölgede İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Hırbet Beni Haris kapısı yakınında Filistinlilere doğru göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları attı. Saldırı sırasında Filistinlilerden birine ait araçta yangın çıktı.

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana söz konusu kapıyı kapalı tutarak belde ve çevre köylerde yaşayanların hareketini kısıtlıyor ve bölge sakinlerini alternatif güzergahları kullanmaya zorluyor.

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyünde de Filistinli gençlerle İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, müdahale sırasında göz yaşartıcı gaz kullandı.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye su sağlayan ana hatta borular bağlayarak suya el koymaya çalıştığını belirtti.

Beytüllahim ve El Halil'de saldırılar

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, İsrail güçlerinin koruması altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Beytüllahim kenti yakınlarında aktivist ve yabancı dayanışma grubu üyelerine saldırdığı görüldü.

El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde ise yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Şaab el-Batm bölgesinde Filistinlilere ait bazı mülkleri gasbettiğini aktardı.

Kudüs'te ise İsrail güçleri kentin kuzeyindeki Ceba kontrol noktasındaki uygulamaları sıkılaştırdı. Yerel kaynaklara göre askerler, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Anan beldesine düzenledikleri baskın sırasında evlerin çatılarına çıktı.

Selfit'te İsrail bayrakları asıldı

Kuzeydeki Selfit ilinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ilin batısındaki Deyr Ballut beldesinin batı kesiminde bulunan bazı tesislerin çevresine İsrail bayrakları astı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Filistin makamlarının verilerine göre, bu saldırılarda 1183'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 25 bine yakın kişi gözaltına alındı.