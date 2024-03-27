İsrail Güçleri Cenin'de 4 Filistinliyi Öldürdü

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na insansız hava araçları da (İHA) kullanarak düzenlediği baskın sırasında 4 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e yönelik saldırısında 4 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Öldürülen Filistinlilerin İsrail askerlerinin göğsünden ve karnından vurduğu Eymen Yusuf Azuka (19) ile İHA saldırısının hedefi olan Muhammad Nasır es-Sebti (19) ve Hamza Husam Araravi olduğu belirtildi.

Filistin Televizyonu saldırıda yaralanan 19 yaşındaki Velid Luey el-Usta'nın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait askeri gücün şafak vakti Cenin kenti, Cenin Mülteci Kampı ve şehrin yakınındaki Burkin ve Kabatiya beldelerine buldozerler eşliğinde baskın düzenlediğini ve altyapıyı buldozerlerle tahrip etmeye başladığını bildirdi.

Tanıklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, İHA ile Demc Mahallesini hedef aldığını ve çok sayıda yaralının hastanelere götürüldüğünü aktardı.

Cenin'de Filistinlilerle İsrail ordusu arasında silahlı çatışmaların yaşandığını, zaman zaman patlama seslerinin duyulduğunu aktaran görgü tanıkları, şehrin çeşitli mahallelerinde de Filistinliler ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını, İsrail ordusunun gerçek ve metal mermi kullandığını ifade etti.

İsrail güçlerinin keskin nişancılarını şehirdeki ve kamptaki bazı binaların çatılarına yerleştirdiğini belirten tanıklar, İsrail güçlerinin 3 kişiyi gözaltına aldıktan sonra bulundukları aracı patlattığını dile getirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 454'e yükseldi.