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İsrail güçleri Cenin'de baskın düzenledi: 1 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail güçleri Cenin'de baskın düzenledi: 1 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli yaralandı. Cenin'deki mahallelere yapılan baskınlarda çatışmalar yaşandı ve hastaneler çevresine de baskın düzenlendi. İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıların başladığı tarihten bu yana Batı Şeria'daki operasyonlarını artırmış durumda.

İsrail güçleri Cenin\'de baskın düzenledi: 1 Filistinli yaralandı
14.01.2024 - 00:31,  Güncelleme: 00:38
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde farklı noktalara düzenlediği baskınlarda, 1 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, askeri araçlar ve buldozerler eşliğinde Cenin kentindeki mahallelere baskın düzenledi.

Sinema Kavşağı, El-Harrube Mahallesi, El-Battıha Kavşağı ile Cenin Mülteci Kampı'nın çevresinde İsrail güçleriyle Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail güçleri, "Cenin" ve "El-Emel" hastaneleri çevresine de baskın düzenledi ve bir ambulansı durdurarak arama yaptı.

İnsansız hava araçları (İHA) kent semalarında uçuş yaparken buldozerler de yollara ve altyapıya zarar verdi.

Cenin'in güneyindeki Arrabe beldesinde bacağından gerçek mermiyle yaralanan 1 Filistinli hastaneye kaldırılırken, 2 kişi de darbedildi.

İsrail güçlerinin daha önce, Batı Şeria'da bulunan El-Faria Mülteci Kampı ile İzna beldesine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı, kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını artırdı.

Kaynak: AA
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