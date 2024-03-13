İsrail Güçleri Doğu Kudüs'te Bıçaklı Saldırı Girişiminde Bulunan Kişiyi Etkisiz Hale Getirdi

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İsrail güçlerinin, işgali altındaki Doğu Kudüs yakınlarında Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişiyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasındaki kontrol noktasında Yahudi yerleşimcilere yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı kaydedildi.

Saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Güvenlik güçleri saldırganı vurarak etkisiz hale getirmeyi başardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırının failinin Filistinli olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin gözaltı, baskın ve saldırılarının 7 Ekim'den bu yana üst seviyeye çıktığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, şiddet ve gerilim giderek arttığı gözleniyor.