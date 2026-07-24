İsrail Güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli Genci Yaraladı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli Genci Yaraladı

24.07.2026 01:04
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İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te bir gence ateş açarak yaraladı; durumuna ilişkin bilgi yok.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ateş açarak Filistinli bir genci yaraladıkları bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'teki Şufat Mülteci Kampı yakınlarında bulunan askeri kontrol noktasında Filistinli gencin üzerine ateş açtığı belirtildi.

Gencin kontrol noktası yakınında bulunduğu sırada İsrail güçlerinin kurşunuyla vurulduğu aktarılan haberde, Filistinli gencin yaralı olduğu ancak durumuna ilişkin bilgi olmadığı kaydedildi.

Bu arada Kudüs Valiliği, İsrail güçlerinin Filistinli gencin motosikletle yanaştığı sırada ateş açtığını gösteren kısa bir video paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1181 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli Genci Yaraladı - Son Dakika

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