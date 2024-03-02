İsrail Güçleri En Az 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Güçleri En Az 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. İsrail güçlerince son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlenen baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu gözaltıların, Batı Şeria'nın Eriha ve Beytüllahim kentleri ile Kudüs'te gerçekleştirildiği kaydedildi. İsrail güçlerinin baskınlar sırasında Filistinlileri darbettiği, evlerine ve araçlarına zarar verdiği vurgulandı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 335'e yükseldiği kaydedildi. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

02.03.2024 13:22  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerince son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlenen baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu gözaltıların, Batı Şeria'nın Eriha ve Beytüllahim kentleri ile Kudüs'te gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin baskınlar sırasında Filistinlileri darbettiği, evlerine ve araçlarına zarar verdiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 335'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Beytüllahim, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Kudüs, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri En Az 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bolu'da Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında bürokratlar ile gazeteciler arasında halı saha futbol maçı yapıldı
    14:19 Bolu'da Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında bürokratlar ile gazeteciler arasında halı saha futbol maçı yapıldı

    Bolu'da Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde bürokratlar ve gazeteciler arasında bir halı saha futbol maçı düzenlendi. Takımlar, 'Geleceğimiz Vergilerle Güvende' pankartıyla sahaya çıktı. Gazetecilerin 9-5'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından YEDAM'dan hizmet alanların el sanatları ve geleneksel sanatlar ürünlerinden oluşan bir sergi açıldı.

  • Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
    14:18 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Mustafa Han hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün traktör altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Şalpazarı'nda Atatürk Ortaokulu Öğrencileri Sıfır Atık Projesi Kapsamında Fidan Dikti
    14:15 Şalpazarı'nda Atatürk Ortaokulu Öğrencileri Sıfır Atık Projesi Kapsamında Fidan Dikti

    Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında fidan dikti. Öğrenciler, atıkların sınıflandırılması konusunda vatandaşları bilgilendirdi ve ardından fidanları toprakla buluşturdu. Okul Müdürü Ercan Topkara, doğa bilinciyle yoğrulan bu etkinliklerin ilçeye kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti ve çocukların ve gençlerin topluma yol göstermesinin umut kaynağı olduğunu ifade etti.

  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı
    14:11 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, ANTSU projesi ile Antalyalılara ucuz su sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Kumluca'ya yapılan yatırımlar ve hizmetler anlatıldı.

  • Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
    14:11 Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

    Kırklareli'nde yapılan operasyonda, kaçak içki ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 21 litre kaçak içki, 41 kilogram tütün, 70 elektronik sigara likiti, 800 sigara paketleme kutusu ve 39 bin 96 makaron ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Kamboçya'da yaşayan Ufuk Öntürk'ün cenazesi İzmir'e getirilecek
    14:09 Kamboçya'da yaşayan Ufuk Öntürk'ün cenazesi İzmir'e getirilecek

    Kamboçya'da yaşayan ve uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün cenazesinin Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle İzmir'e getirileceği belirtildi. Öntürk'ün ablası Yıldız Eyiçalış, Kamboçyalı yetkililerin cenazenin nakli için 15 bin dolar istemesiyle ikinci bir acı yaşadıklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle irtibat kurulduğu ve cenazenin gelecek hafta Türkiye'ye getirileceği bilgisi verildi.

  • Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
    14:09 Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

    Vali Ekici, madde bağımlılığının dünya genelinde ortak bir sorun haline geldiğini belirterek, zararlı alışkanlıkların aile bağlarını zayıflattığını ve ülke ekonomisine büyük kayıplar yaşattığını ifade etti. Bilinçli ve sağlıklı bir nesil oluşturma yolunda, tüm toplumun zararlı maddelere ulaşmayı önlemek için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

  • AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Kentteki Gazetecilerle Buluştu
    14:09 AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Kentteki Gazetecilerle Buluştu

    AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Arvas, beş yıllık milletvekilliği süresince kente yapılan hizmetlerden bahsederek, su sorunu, tarım ve madde bağımlılığı gibi konularda çözümler ürettiklerini belirtti. Arvas, kenti AK belediyecilikle buluşturmanın zamanının geldiğini ve projelerle halkın teveccühünü kazanmak istediğini ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ile görüştü
    14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Madagaskar arasında ekonomi başta olmak üzere birçok işbirliği alanı bulunduğunu ve bunların geliştirilmesi için gayretlerin artarak devamının iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade etti.


13:31 Kamboçya’da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi
11:41 KOAH hastası apartman sahibi sigara içmeyen kiracı arıyor KOAH hastası apartman sahibi sigara içmeyen kiracı arıyor
11:06 Hamas Sözcüsü: İsrail’in saldırılarında 7 İsrailli rehine daha öldü Hamas Sözcüsü: İsrail'in saldırılarında 7 İsrailli rehine daha öldü
10:28 Süper Lig’in yayın ihalesinde mutlu son Gelir iki katına çıktı Süper Lig'in yayın ihalesinde mutlu son! Gelir iki katına çıktı
10:01 Karar Meclis’ten geçti İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler Karar Meclis'ten geçti! İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler
12:43 Apartmanda bulunarak el konulan 1.5 metre uzunluğundaki pitonu, sahibi geri istedi Apartmanda bulunarak el konulan 1.5 metre uzunluğundaki pitonu, sahibi geri istedi
12:33 Gaziantep’te Boşandığı Eşi ve Kayınpederini Öldüren Katil Zanlısı Hakim Karşısında Gaziantep'te Boşandığı Eşi ve Kayınpederini Öldüren Katil Zanlısı Hakim Karşısında
12:13 Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe’ye özenmiş Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş
11:43 Filistin Devlet Başkanı Abbas, Salı günü Ankara’ya geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Salı günü Ankara'ya geliyor
11:15 Bakan Bolat rakamları paylaştı İhracatta şubat ayı rekoru kırıldı Bakan Bolat rakamları paylaştı! İhracatta şubat ayı rekoru kırıldı
11:09 Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldığı sırada düştü Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldığı sırada düştü
10:52 Bursa’da Hamile Kadın Hırsızın Yöntemi Şaşırttı Bursa'da Hamile Kadın Hırsızın Yöntemi Şaşırttı
10:40 Vizyona 3 gün kala davalık olmuştu Hukuk mücadelesini kazanan Ahmet Kaya filmi seyirciyle buluştu Vizyona 3 gün kala davalık olmuştu! Hukuk mücadelesini kazanan Ahmet Kaya filmi seyirciyle buluştu
10:03 Çocuklara ilaç vererek ailelerine cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktorun davası devam ediyor Mağdurlardan çarpıcı ifadeler Çocuklara ilaç vererek ailelerine cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktorun davası devam ediyor! Mağdurlardan çarpıcı ifadeler
09:16 Neçirvan Barzani ile görüşen Erdoğan’dan bölge ülkelerini kalkındıracak projeye tam destek Neçirvan Barzani ile görüşen Erdoğan'dan bölge ülkelerini kalkındıracak projeye tam destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 14:17:31. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Güçleri En Az 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement