İsrail Güçleri En Az 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Açıklamada, İsrail güçlerince son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlenen baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Söz konusu gözaltıların, Batı Şeria'nın Eriha ve Beytüllahim kentleri ile Kudüs'te gerçekleştirildiği kaydedildi.
İsrail güçlerinin baskınlar sırasında Filistinlileri darbettiği, evlerine ve araçlarına zarar verdiği vurgulandı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 335'e yükseldiği kaydedildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
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