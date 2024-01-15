İsrail Güçleri Filistinli Ailelerin Evlerine Baskın Düzenledi

İsrail güçlerinin, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada düzenlenen "araçla ezme" eyleminin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beni Naim beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Ra'anana'daki araçla ezme eylemini düzenlemekle suçlanan ve gözaltına alınan Ahmed Muhammed Ali Ziyadat (25) ile Mahmud Ali Salim Ziyadat'ın (44) Beni Naim'deki evlerine baskın yaptı.

İsrail güçleri, evlerde arama yaptı, eşyalarına zarar verdi, aile bireylerini sorguya çekti ve evleri bombayla patlatmak amacıyla ölçülerini aldı.

İsrail güçleri ayrıca, baskına karşı koymaya çalışan Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile ses ve gaz bombası atarak karşılık verdi. Çok sayıda kişi gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Ne olmuştu

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada "araçlı saldırı" düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırılarda 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Tel Aviv yakınlarındaki Meir Hastanesinden daha sonra yapılan açıklamada ise "araçla ezme" saldırısında yaralanan bir kadının öldüğü bildirilmişti.