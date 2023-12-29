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İsrail Güçleri Filistinli Çocukların Oyuncaklarına El Koydu - Son Dakika
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İsrail Güçleri Filistinli Çocukların Oyuncaklarına El Koydu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerleri bir dükkana baskın düzenleyerek çocukların oyuncaklarına el koydu. İsrail makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail Güçleri Filistinli Çocukların Oyuncaklarına El Koydu
29.12.2023 - 15:31,
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El İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Filistinliye ait dükkana baskın düzenleyerek oyuncaklara el koydu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentine baskın düzenledi, Raas el-Cura'daki çok sayıda dükkanda arama yaptı.

İsrail askerleri, çocukların uzaktan kumandalı oyuncakları ile plastik oyuncak tabancalarına el koydu.

İsrail makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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