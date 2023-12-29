İsrail Güçleri Filistinli Çocukların Oyuncaklarına El Koydu

El İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Filistinliye ait dükkana baskın düzenleyerek oyuncaklara el koydu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentine baskın düzenledi, Raas el-Cura'daki çok sayıda dükkanda arama yaptı.

İsrail askerleri, çocukların uzaktan kumandalı oyuncakları ile plastik oyuncak tabancalarına el koydu.

İsrail makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.