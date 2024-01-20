İsrail Güçleri Gazze\'de Saldırılar Düzenledi, 13 Filistinli Öldü

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus ile Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 13 Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri, Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'ne gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 Filistinliyi öldürdü.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Han Yunus kentine yönelik topçu bombardımanı ve hava saldırıları sonucu 11 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Filistin Kızılayı da İsrail güçlerinin Han Yunus'taki El-Emel Hastanesi çevresine hava ve topçu saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya'daki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla hedef alırken, İsrail savaş uçakları da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel el-Zater bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Görgü tanıkları, işgal güçlerine ait araç ve buldozerlerden oluşan takviye birliklerinin Cibaliya'nın doğusuna gelerek bölgede kazı çalışmalarına başladığını anlattı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.