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İsrail Güçleri Gazze'deki Hastanede İnsani Felaket Bıraktı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Gazze'deki Hastanede İnsani Felaket Bıraktı

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, İsrail güçlerinin çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde bir 'insani felaket' bıraktığını belirtti. İsrail askerlerinin hastanenin güney kısmını tahrip ettiği ve sağlık personeline baskı uyguladığı ifade edildi. İsrail'in tahliyesini engellediği 12 bebeğin hala kuvözde su ve besinden yoksun olduğu bildirildi. İsrail güçlerinin hastane ve çevresindeki ambulansları hedef aldığı ve hastane binasını top mermileriyle doğrudan hedef aldığı görgü tanıkları tarafından aktarıldı.

İsrail Güçleri Gazze\'deki Hastanede İnsani Felaket Bıraktı
16.12.2023 - 17:21,
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Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, İsrail güçlerinin çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde bir "insani felaket" bıraktığını belirtti.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyt Lahiya'da yer alan, kuzeydeki en önemli hastanelerden Kemal Advan'daki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Berş, "İsrail güçleri, aşırı soğuk havada yaralıları kasıtlı şekilde hastaneden zorla çıkarttı ve sağlık personellerine saldırdı." dedi.

İsrail askerlerinin hastanenin güney kısmını tahrip ettiğini ve sağlık personeline baskı uyguladığını aktaran Berş, "İşgalci İsrail güçleri, insani felaket gerçekleştirdi, Kemal Advan Hastanesini askeri kışlaya çevirdi, sağlık personeli ile yaralıları kasten aşağıladı." diye konuştu.

Kuvözdeki 12 bebek gerekli besinden yoksun

Berş, İsrail'in tahliyesini engellediği 12 bebeğin hala kuvözde su ve besinden yoksun olduğunu belirtti.

Filistinli sağlık yetkilisi ayrıca İsrail güçlerinin, hastane ve çevresindeki ambulansları kasıtlı şekilde hedef aldığını söyledi.

"Onlarca kişi diri diri gömüldü"

İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından hastaneye giren Filistinli gazeteci Enes eş-Şerif ise X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Onlarca yerinden edilmiş kişi, hasta ve yaralı henüz hayatta iken diri diri toprağa gömüldü." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin hastane bahçesinde yerinden edilmiş kişilere ait çadırları, "vahşice" buldozerlerle yıktığını dile getiren Şerif, kedilerin hastane avlusundaki cansız bedenleri kemirmeye başladığını paylaştı.

Görgü tanıkları da İsrail araçlarının hastanenin bahçesi ile otopark kısmının altını üstüne getirdiğini ve hastane binasını top mermileriyle doğrudan hedef alındığını, buldozerlerle ayrıca hastane bahçesindeki çadırlar içerisinde insanlar varken yerle bir edildiğini anlattı.

Ölü ve yaralıların olduğu ancak resmi bir rakamın açıklanmadığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesine 12 Aralık'ta baskın düzenlemişti.

Kaynak: AA
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