İsrail Güçleri Gazze\'deki Mülteci Kampından Çekildi, Ancak Büyük Bir Hasar Bıraktı

İsrail güçleri, yaklaşık iki hafta önce girdiği Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndan kısmi olarak çekildi ancak ardında ciddi bir hasar bıraktı.

İsrail zırhlılarının, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırına gerilemesinin ardından zorla yerlerinden edilen yüzlerce Filistinli temel ihtiyaçlarını alıp tehcir edildikleri Refah ve Deyr el-Belah'a götürmek için kamptaki evlerine girmeye çalıştı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda büyük bir yıkım gerçekleştiren İsrail ordusu, kamptaki yüzlerce ev, yollar, okullar ve sağlık merkezlerini de tamamen yıktı.

Yıkılan evlerin enkazı, ana ve tali yolları kapattı. Yollarda oluşan moloz kümeleri de kampta hareketi zorlaştırdı.

Kampın bazı bölgelerinde ise İsrail topçu atışları devam ediyor. Ayrıca kampın doğu bölgelerinde İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.