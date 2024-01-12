 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Güçleri Gazze'deki Mülteci Kampından Çekildi, Ancak Büyük Bir Hasar Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Güçleri Gazze'deki Mülteci Kampından Çekildi, Ancak Büyük Bir Hasar Bıraktı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndan kısmi olarak çekildi ancak geride büyük bir hasar bıraktı. İsrail ordusu, kamptaki yüzlerce evi, yolları, okulları ve sağlık merkezlerini tamamen yıktı. Yıkılan evlerin enkazı yolları kapattı ve kampta hareketi zorlaştırdı. İsrail topçu atışları ve Filistinli gruplar arasında çatışmalar ise devam ediyor.

İsrail Güçleri Gazze\'deki Mülteci Kampından Çekildi, Ancak Büyük Bir Hasar Bıraktı
12.01.2024 - 14:08,  Güncelleme: 14:10
Abone Ol

İsrail güçleri, yaklaşık iki hafta önce girdiği Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndan kısmi olarak çekildi ancak ardında ciddi bir hasar bıraktı.

İsrail zırhlılarının, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırına gerilemesinin ardından zorla yerlerinden edilen yüzlerce Filistinli temel ihtiyaçlarını alıp tehcir edildikleri Refah ve Deyr el-Belah'a götürmek için kamptaki evlerine girmeye çalıştı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda büyük bir yıkım gerçekleştiren İsrail ordusu, kamptaki yüzlerce ev, yollar, okullar ve sağlık merkezlerini de tamamen yıktı.

Yıkılan evlerin enkazı, ana ve tali yolları kapattı. Yollarda oluşan moloz kümeleri de kampta hareketi zorlaştırdı.

Kampın bazı bölgelerinde ise İsrail topçu atışları devam ediyor. Ayrıca kampın doğu bölgelerinde İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Gazze'deki Mülteci Kampından Çekildi, Ancak Büyük Bir Hasar Bıraktı - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17 ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:12:17. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Güçleri Gazze'deki Mülteci Kampından Çekildi, Ancak Büyük Bir Hasar Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement