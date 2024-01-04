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İsrail Güçleri Hamas'ın Taziye Toplantısını Dağıttı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Hamas'ın Taziye Toplantısını Dağıttı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın yaparak Hamas'ın önceki gün öldürülen Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için düzenlenen taziye toplantısını dağıttı. İsrail güçleri havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak taziye toplantısını engelledi. Filistinli sosyal medya kullanıcıları olaya ilişkin görüntüleri paylaştı.

İsrail Güçleri Hamas\'ın Taziye Toplantısını Dağıttı
04.01.2024 - 22:33,
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EL İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın yaparak Hamas'ın önceki gün öldürülen Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için düzenlenen taziye toplantısını dağıttı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Filistinli grupların Aruri'nin öldürülmesi dolayısıyla El Halil'de düzenlediği taziye toplantısını bastı.

Havaya ateş açan ve göz yaşartıcı gaz atan İsrail güçleri, taziye toplantısını dağıttı.

Onlarca kişi, atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistinli sosyal medya kullanıcıları, İsrail güçlerinin baskınına ve göz yaşartıcı gaz atma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticisi olarak kabul edilen Aruri, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına da katkı sağlamıştı.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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